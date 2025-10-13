НАТО начало масштабные военные учения по ядерному сдерживанию – «Посылаем чёткий сигнал»

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Опубликовано: 13.10.2025 15:04 , Обновлено: 13.10.2025

В понедельник, 13 октября, страны НАТО начали ежегодные учения по ядерному сдерживанию Stedfast Noon. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте объяснил, почему НАТО "необходимо это сделать" и какой "чёткий сигнал" посылает организация этими военными учениями.

В этом году основной этап военных учений НАТО пройдёт на базе Волкель в Нидерландах, также будут задействованы авиабаза Кляйне-Брогель в Бельгии и база Королевских ВВС Лейкенхит в Великобритании. Значительный контингент самолётов обычного обеспечения будет базироваться на авиабазе Скридструп в Дании.

Всего в учениях планируется задействовать не менее 2000 военнослужащих и порядка 70 самолетов из 14 стран НАТО, включая такие истребители, как финские F/A-18 Hornet и голландские F-35А.

В официальном заявлении НАТО по случаю начала учений подчёркивается, что учения являются плановыми, не связаны с “текущими мировыми событиями”, не предусматривают применения боевого оружия и являются частью “более широких усилий НАТО по поддержанию боеготовности и обеспечению транспарентности в отношении своей ядерной политики”.

“Нам необходимо это сделать, потому что это помогает нам гарантировать, что наши средства ядерного сдерживания останутся максимально надежными, безопасными, надежными и эффективными”, - объяснил причину проведения учений по ядерному сдерживанию генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

“Это также посылает чёткий сигнал любому потенциальному противнику, что мы будем и можем защищать всех союзников против любой угрозы”, - добавил он в своём посте в соцсети Х.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп потребовал от стран - участниц НАТО выделять не менее 5% своего ВВП на оборонные расходы и предложил рассмотреть вопрос об исключении из альянса одной страны, которая отказалась поддерживать такой уровень расходов на оборону.

Трамп предложил «вышвырнуть» одну страну из НАТО