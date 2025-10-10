Трамп предложил «вышвырнуть» одну страну из НАТО

Опубликовано: 10.10.2025 07:31 , Обновлено: 10.10.2025

Президент США Дональд Трамп потребовал от стран - участниц НАТО выделять не менее 5% своего ВВП на оборонные расходы и предложил рассмотреть вопрос об исключении из альянса одной страны, которая отказалась поддерживать такой уровень расходов на оборону.

Такое предложение Трамп озвучил 9 октября на встрече в Овальном кабинете с лидером второго по величине государства - члена НАТО, президентом Финляндии Александром Стуббом. Трамп назвал Испанию “отстающим” членом НАТО и заявил, что европейским лидерам необходимо убедить Испанию усилить свои обязательства перед альянсом.

“Вам придётся начать переговоры с Испанией. Вам следует позвонить им и выяснить, почему они медлят”, - заявил Трамп, обращаясь к Стуббу.

По мнению Трампа, у испанских властей “нет оправданий”, чтобы не увеличивать расходы на оборону до озвученного им же уровня в 5% от ВВП.

“У них тоже всё хорошо благодаря многому, что мы сделали. У них всё хорошо. Может быть, вам стоит вышвырнуть их из НАТО, честно говоря”, - процитировало заявление Трампа издание Politico.

На саммите в июне этого года союзники по НАТО согласились выполнить требование Трампа о выделении 5% ВВП на оборону: теперь 3,5% от ВВП страны должны идти на основные военные расходы, а ещё 1,5% — на более широкие инвестиции в сферу безопасности. Испания стала единственной страной, отказавшейся придерживаться этого целевого показателя.

Премьер-министр Испании Педро Санчес тогда назвал требования Трампа “несовместимым” с интересами испанского государства, его “всеобщим благосостоянием и видением мира”.

Испания входит в число стран НАТО с самыми низкими расходами: по данным альянса, расходы этой страны на оборону в 2023 году составили менее 1,2% ВВП. Премьер-министр Педро Санчес заявил о готовности инвестировать не более 2,1% ВВП для выполнения своих оборонных обязательств.