Канада заявила о готовности прислать солдат в Украину. Но есть нюанс

Опубликовано: 01.03.2024 15:21 , Обновлено: 04.07.2024

В Минобороны Канады заявили, что готовы помочь Украине и выслать "ограниченный контингент" военнослужащих при "определенных условиях".

В интервью газете Toronto Star глава ведомства Билл Блэр допустил, что канадские военнослужащие могли бы обучать украинских солдат при условии нахождения вдали от линии фронта.

Такую возможность предусматривает соглашение о безопасности между Канадой и Украиной, которое стороны подписали на выходных. В нем закреплено, что Канада может проводить учебную деятельность в Украине “когда разрешат условия”.

К слову, глава канадского ведомства, несколько дней назад отрицал возможность отправки войск в Украину. Он подчеркивал, что Канада “и дальше будет оказывать военную помощь, в которой нуждается Украина, но, как член НАТО, не намерена размещать боевые войска в Украине”.

Ранее Телеграф писал о том, что Соединенные Штаты не могут гарантировать Украине продолжение финансирования. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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