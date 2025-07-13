"Настоящая кувалда" - В США заявили, что Трамп подготовил "поворотный момент" для России и Украины

Опубликовано: 13.07.2025 22:09 , Обновлено: 13.07.2025

Сенатор Линдси Грэм заявил в эфире телеканала CBS, что обещанное решение Трампа будет "поворотным моментом" в конфликте России и Украины. Ожидается, что в понедельник, 14 июля, глава Белого дома объявит о мерах в связи с отказом России объявить перемирие и начать мирное урегулирование.

“Приближается поворотный момент в отношении российского вторжения в Украину. В течение нескольких месяцев президент Трамп пытался посадить Путина за стол переговоров… Он оставил дверь открытой в отношении России. Эта дверь вот-вот закроется”, - заявил сенатор-республиканец.

“У нас есть 85 соавторов в Сенате Соединенных Штатов для введения санкций в Конгрессе, и в распоряжении президента Трампа есть кувалда для удара по экономике Путина и по всем тем странам, которые поддерживают военную машину Путина”, - убежден политик.

По его словам, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, покупают нефть, нефтепродукты и другие товары у России и тоже могут попасть под удар.

При этом законопроект предусматривает право президента Трампа ввести 500-процентные пошлины для любой страны, которая помогает России.

“Он может повысить или понизить их. Он может снизить их до 0%, до 500%. Он обладает максимальной гибкостью. Но мы будем преследовать людей, которые поддерживают Путина в бизнесе, и введем дополнительные санкции против самой России. В распоряжении президента Трампа есть настоящая кувалда для прекращения этой войны”, - заверил сенатор.

При этом, по словам сенатора-демократа Блюменталя, в Европе поддерживают ведение жестких санкций.

“Все европейские союзники подчеркнули, что именно сейчас следует обрушить этот удар кувалдой. Они абсолютно солидарны. Один за другим, за закрытыми дверями, высказывались мнения о том, что санкции должны быть жесткими и неукоснительными”, - заявил он.

“Сенатор Грэм и я, республиканец и демократ, собираемся вместе, европейские лидеры с разными взглядами также едины. И мы хотим использовать конфискованные активы [России], опять же, единым образом. Я думаю, что многосторонний подход - это единственный способ усадить Путина за стол переговоров… он понимает только силу”, - сказал сенатор.

По его словам, власти США хотят, чтобы НАТО (Организация Североатлантического договора) предоставило Украине вооружения, закупив их у Соединенных Штатов. При этом для приобретения вооружений могут быть использованы арестованные в ЕС и США российские миллиарды долларов.

В свою очередь, сенатор Грэм добавил, что решение Трампа будет очень сильным.

“Следите за новостями о плане, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине. Путин рассчитал, что мы устанем, и Европа устанет. Он совершил огромную ошибку. НАТО больше и сильнее, и мы как никогда заинтересованы в том, чтобы он не захватил Украину силой. Итак, Конгресс находится на грани принятия самого масштабного пакета санкций в истории страны. Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет, в буквальном смысле слова кувалду”, - пообещал республиканец.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил в минувший понедельник о “большом решении” в отношении России, которое он вскоре примет. Выступление американского президента запланировано на 14 июля.

«Думаю, в понедельник мне предстоит сделать важное заявление по России», — заявил Трамп в телефонном интервью американскому телеканалу NBC News.

В интервью Трамп вновь раскритиковал президента России Владимира Путина за продолжающиеся атаки России на территорию Украины и заявил, что ожидает принятия американским Сенатом законопроекта об ужесточении санкций против Москвы, предложенного его близким союзником, сенатором Линдси Грэмом из Южной Каролины.

При этом окончательное решение об ужесточении американских санкций в отношении России, по словам Трампа, останется за ним, как главой государства.

Тем временем в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошла встреча госсекретаря Рубио с главой МИД РФ Лавровым, которая продолжалась около 50 минут. После неё Рубио заявил, что Москва представила американцам некий «новый и другой подход» к завершению войны с Украиной. В чём именно заключаются новации, госсекретарь США не уточнил, но отметил, что сам разговор с Лавровым оказался «откровенным и важным».

Трамп анонсировал «важное заявление» по России после встречи Рубио с Лавровым