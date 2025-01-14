NASA показало снимки таинственного "острова-призрака", который сперва появился, а потом исчез

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Опубликовано: 14.01.2025 10:50 , Обновлено: 14.01.2025

Учёные NASA были озадачены спутниковыми снимками, на которых появился «призрачный» остров, после чего таинственным образом исчез. «Странный» песчаный выступ обнаружили в Каспийском море после извержения грязевого вулкана в начале 2023 года. К концу прошлого года он почти исчез — растворился “как привидение", сообщили в федеральном агентстве США.

В NASA рассказали, что спутники Landsat 8 и 9, оснащённые аппаратурой Operational Land Imager и OLI-2, сделали фотографии, на которых видно, как остров растёт и уменьшается в 24 километрах от восточного побережья Азербайджана, недалеко от столицы Баку. Временный выступ образовался вокруг грязевого вулкана Кумани-Бэнк, также известного как Чигил-Дениз.

[info_b]Грязевой вулкан — геологическое образование, представляющее собой отверстие или углубление на поверхности земли с кратером, из которого постоянно или периодически на поверхность Земли извергаются грязевые массы и газы, часто сопровождаемые водой и нефтью.[/info_b]

По мнению учёных, в результате извержения наружу выбросило достаточно твёрдого материала, чтобы образовалось своеобразное скопление, выступающее над поверхностью воды. Исследователи отмечают, что подобные “призрачные острова” появлялись вокруг этого вулкана с момента его первого зарегистрированного извержения в 1861 году.

«В результате события, произошедшего в мае 1861 года, образовался остров диаметром всего 87 метров и высотой 3,5 метра над уровнем воды. Он был разрушен к началу 1862 года», — отметили учёные. Что касается нового природного явления, то жизненный цикл конкретно этого острова начался в ноябре 2022 года, когда вершина вулкана ещё находилась под водой.

Геолог Марк Тингей отметил: дополнительные спутниковые наблюдения показали, что выступ образовался в период с 30 января по 14 февраля 2023 года и имел около 400 метров в поперечнике.Однако уже к концу 2024 года над водой виднелась лишь крошечная полоска суши на берегу, которая вскоре тоже исчезнет, передала британская газета The Sun.

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