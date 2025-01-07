Китайские учёные объявили о создании атомных часов, которые "изменят характер будущих войн"

Опубликовано: 07.01.2025 16:46 , Обновлено: 07.01.2025

Китайские учёные заявили, что им удалось создать переносные атомные часы размером с небольшой холодильник, которые "изменят характер будущих войн". По словам исследователей, разработка под названием NIM-TF3 отличается сверхточной системой хронометража, что позволит усовершенствовать обнаружение истребителей и не только.

По данным китайской газеты South China Morning Post, атомные часы небольшого размера, высота которых составляет полтора метра, можно погрузить в военный грузовик и перевезти на большое расстояние. При этом не имеет значения, по какой дороге — ровной или, наоборот, ухабистой. Разработчики утверждают, что погрешность работы устройства от этого не пострадает, ведь она составляет менее одной пятой квадриллионной доли секунды.

Между тем издание отмечает, что, например, другие атомные часы, как правило, размещаются в помещениях, хорошо защищённых от воздействия окружающей среды. Другими словами, уникальность разработки состоит в том, что это первое переносное устройство такого рода, способное работать в полевых условиях, заверили учёные. Также они добавили, что прибор достаточно автономен и может длительное время обходиться без техобслуживания.

Для чего они нужны?

В военной сфере высокоточные атомные часы нужны для обеспечения синхронной работы радаров, находящихся на расстоянии в тысячи километров друг от друга, которые занимаются обнаружением и отслеживанием истребителей-невидимок. Также ожидается, что устройство поможет улучшить качество сигналов систем радиоэлектронной борьбы и упростит передачу больших данных.

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