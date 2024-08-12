Нанесет удар к 15 августа? США отправил к Израилю подлодку и авианосец в ожидании масштабной атаки Ирана

Опубликовано: 12.08.2024 08:55 , Обновлено: 12.08.2024

Израиль ожидает начало крупномасштабной атаки Ирана в течение нескольких ближайших дней, поэтому США направили подводную лодку с управляемыми ракетами и авианосец на Ближний Восток. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники.

Израиль считает, что Иран принял решение о прямой атаке и сделает это в течение нескольких дней. В The Times of Israel сообщили, что, возможно, это произойдет к четвергу 15 августа — до того, как должны состоятся возобновленные переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.

Однако, по данным новостного сайта Axios со ссылкой на источники, этот вопрос вызывает разногласия в Иране. Президент Масуд Пезешкиан хочет избежать жесткого ответа, в то время как Корпус стражей исламской революции желает начать более масштабную атаку, чем 13-14 апреля, когда по Израилю запустили сотни беспилотников и ракет.

Channel 13 сообщил, не ссылаясь на источники, что это может быть совместная атака Ирана и Хезболлы, одновременно или последовательно.

Тем временем США решили направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia с управляемыми ракетами. Также Пентагон ускорил прибытие в регион авианосной ударной группы “Авраам Линкольн”. На борту авианосца находятся истребители F-35 и F/A-18.

Атомная подводная лодка USS Georgia

“Министр [Ллойд] Остин подтвердил готовность Соединенных Штатов предпринять все возможные шаги для защиты Израиля и отметил укрепление позиций и возможностей американских вооруженных сил на всем Ближнем Востоке в свете эскалации напряженности в регионе”, - сказано в заявлении Министерства обороны США.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Израиля ночью с 10 на 11 августа отдали приказ об эвакуации Хан-Юниса на юге сектора Газа. В результате такого решения десятки тысяч палестинских жителей и перемещенных семей должны были покинуть город в темноте, а то время как вокруг них раздавались взрывы от танковых обстрелов.

Израиль приказал десяткам тысяч жителей Хан-Юниса в секторе Газа срочно эвакуироваться