Израиль приказал десяткам тысяч жителей Хан-Юниса в секторе Газа срочно эвакуироваться

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Опубликовано: 11.08.2024 14:47 , Обновлено: 11.08.2024

Власти Израиля ночью с 10 на 11 августа отдали приказ об эвакуации Хан-Юниса на юге сектора Газа. В результате такого решени десятки тысяч палестинских жителей и перемещенных семей должны были покинуть город в темноте, а то время как вокруг них раздавались взрывы от танковых обстрелов.

Израильские военные заявили, что в этом городе они были вынуждены атаковать боевиков из террористической группировки ХАМАС. Распоряжение об эвакуации распространялось на районы в центре, на востоке и на западе, что сделало его одним из крупнейших подобных распоряжений за 10-месячный период конфликта.

Объявление было размещено в соцсети X, а также отправлено в виде текстовых и аудиосообщениий на телефоны жителей: “Для вашей собственной безопасности вы должны немедленно эвакуироваться в недавно созданную гуманитарную зону. Район, в котором вы находитесь, считается опасной зоной боевых действий”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в субботу утром, 10 августа, армия Израиля сбросила три бомбы на школу “Аль-Табин”, где помимо террористов ХАМАСа находились мирные люди. По заявлению боевиков, в результате атаки погибло более 100 человек, среди которых были женщины, дети и пожилые люди. Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что нападение произошло в момент, когда беженцы совершали утреннюю молитву.

Израиль ударил по школе с беженцами в Газе — погибло более 100 человек