Надежда на диалог? Южная Корея на границе с Северной убрала громкоговорители с «пропагандой»

Опубликовано: 04.08.2025 11:11 , Обновлено: 04.08.2025

Власти Южной Кореи начали демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР, которые ранее использовались для трансляции антипхеньянской пропаганды. Как заявили в Министерстве обороны в Сеуле, это является «практической мерой для ослабления напряжённости» между двумя не признающих друг друга странами.

Напомним, новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён после своего вступления в должность в июне обещал улучшить отношения с Пхеньяном, достигшие, по его оценке, при его предшественнике худшего за последние годы уровня. Ранее новые власти уже отключили пропагандистские трансляции и запретили запуск активистами воздушных шаров с листовками над КНДР, передало Reuters.

[inf]Через эти громкоговорители на территорию КНДР транслировалась информация, которую Пхеньян считал «пропагандой». Это мировые новости, критические репортажи о режиме Кимов, информация о высоком уровне жизни в Южной Корее, а также популярная южнокорейская поп-музыка (k-pop). Пхеньян всегда негативно реагировал на эти трансляции.[/inf]

Однако эти жесты доброй воли пока не встретили ответной реакции со стороны Северной Кореи.

Что говорят в Пхеньяне?

В конце июля Пхеньян отверг мирные инициативы Сеула. Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и высокопоставленный чиновник правящей партии, заявила, что у Северной Кореи нет интереса к каким-либо предложениям о примирении.

«Если Южная Корея ожидает, что сможет перечеркнуть все последствия (своих действий) несколькими сентиментальными словами, то не может быть большего просчёта», — процитировало её слова государственное информационное агентство ЦТАК.

Ранее, на рубеже 2023–2024 годов, власти КНДР заявили об отказе от идеи мирного объединения с Южной Кореей, назвав её своим «главным и неизменным врагом».

КНДР признала Южную Корею в своей «засекреченной» конституции «враждебным» государством

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пришёл к власти по итогам досрочных выборов. Они были назначены после импичмента его предшественнику Юн Сок Ёлю, который предпринял попытку ввести в стране военное положение в декабре 2024 года.

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Две Кореи формально всё ещё находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов завершилась перемирием, а не мирным договором.