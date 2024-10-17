КНДР признала Южную Корею в своей "засекреченной" конституции "враждебным" государством

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Опубликовано: 17.10.2024 10:15 , Обновлено: 17.10.2024

Власти КНДР признали Южную Корею «враждебным государством». Это случилось после того, как на прошлой неделе Верховное народное собрание Пхеньяна собралось, чтобы переписать свою "засекреченную" конституцию. К слову, в январе текущего года Ким Чен Ын заявил, что воссоединение со своим соседом "больше невозможно".

Лидер Северной Кореи добавил, что конституцию государства следует переписать, чтобы определить Южную Корею как «враждебную страну». При этом он уточнил, что “не хочет войны”, но “не собирается её избегать», передала международная арабская телекомпания Al Jazeera. А на днях власти Пхеньяна и вовсе взорвали некоторые участки автомобильных и железных дорог, которые ранее связывали соседей. Такой шаг они назвали ответом на «серьёзные политические и военные провокации враждебных сил».

«Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая чётко определяет Республику Корея как враждебное государство, а также в связи с серьёзными обстоятельствами в сфере безопасности, которые могут привести к непредсказуемой войне из-за серьёзных политических и военных провокаций враждебных сил», — говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства КНДР.

На фотографии, опубликованной официальным Корейским центральным агентством новостей, виден взрыв в неустановленном месте в Северной Корее

Корейская народная армия уничтожила участки дорог и железнодорожных путей длиной 60 метров вдоль восточного и западного участков межкорейской границы «в рамках поэтапного полного разделения» Северной и Южной Кореи. Между тем объединённый комитет начальников штабов Юга добавил, что военные КНДР взорвали северные участки заброшенных дорог, разделяющие соседей.

К слову, напряжённость в отношениях между двумя государствами, которые формально находятся в состоянии войны после того, как Корейская война 1950-1953 годов закончилась без заключения мирного договора, нарастает с 2023 года, когда власти расторгли военное соглашение 2018 года, направленное на снижение риска военных столкновений вдоль границы.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел КНДР пригрозило «возмездием» Южной Корее после обвинений в использовании дронов для распространения пропагандистских листовок над Пхеньяном. Объединённый комитет начальников штабов Юга тем временем заявил, что не может подтвердить заявления Севера, и призвал своего соседа «проявлять сдержанность и не действовать безрассудно».

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 14 октября заявил, что Корейская Народная Демократическая Республика “фактически включилась” в войну с Киевом.

Зеленский обвинил КНДР во «включении в войну» с Украиной