В России над военной авиабазой взорвался беспилотник

Опубликовано: 07.10.2022 14:35 , Обновлено: 07.10.2022

В Калужской области России на территорию военного аэродрома возле поселка Шайковка взорвался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Информацию о ЧП подтвердили местные власти.

Как пишут СМИ, беспилотник взорвался над взлетно-посадочной полосой.

В свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша утверждает, что «беспилотник предположительно прилетел со стороны границы».

[info_b]Калужская область граничит с несколькими российскими регионами и находится недалеко от границы с Беларусью и Украиной.[/info_b]

Также, по его словам, никто не пострадал, и техника тоже не повреждена.

На месте инцидента работают следователи.

Ранее Телеграф писал, что украинские власти сообщили что 23 сентября днём с моря Одессу атаковали иранскими дронами-камикадзе Шахид-136, которые в России называют «Герань-2». Минобороны Украины обвинило в атаке Россию.

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