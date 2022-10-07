В России над военной авиабазой взорвался беспилотник
В Калужской области России на территорию военного аэродрома возле поселка Шайковка взорвался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Информацию о ЧП подтвердили местные власти.
Как пишут СМИ, беспилотник взорвался над взлетно-посадочной полосой.
В свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша утверждает, что «беспилотник предположительно прилетел со стороны границы».
[info_b]Калужская область граничит с несколькими российскими регионами и находится недалеко от границы с Беларусью и Украиной.[/info_b]
Также, по его словам, никто не пострадал, и техника тоже не повреждена.
На месте инцидента работают следователи.
Ранее Телеграф писал, что украинские власти сообщили что 23 сентября днём с моря Одессу атаковали иранскими дронами-камикадзе Шахид-136, которые в России называют «Герань-2». Минобороны Украины обвинило в атаке Россию.