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Опубликовано: 23.09.2022 16:14 , Обновлено: 23.09.2022

Украинские власти сообщили что 23 сентября днём с моря Одессу атаковали иранскими дронами-камикадзе Шахид-136, которые в России называют "Герань-2". Минобороны Украины обвинило в атаке Россию.

В сообщение командования “Юг” говорится, что два дрона разрушили админздание в припортовой зоне. С пожаром борются спасательные службы. Погибло одно гражданское лицо.

Один «Шахид-136» сбит над морем силами противовоздушной обороны.

https://twitter.com/666_mancer/status/1573290921726464000?s=20&t=8-fSLH-wy9moxLk8mwlUdA

https://twitter.com/1964tonino/status/1573294882512322561?s=20&t=8-fSLH-wy9moxLk8mwlUdA

Ранее Телеграф сообщил, что ВСУ впервые сбили иранский ударный БПЛА Shahed-136, о чем утверждает украинский журналист Цаплиенко. По его словам, в районе Купянска был замечен ударный иранский БПЛА, который, вероятно, использовался российскими военными.

В Иране ранее отрицали поставки беспилотных дронов армии России для применения в Украине. Однако в Госдепе США твердо уверены, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

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