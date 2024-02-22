В Абхазии рассказали, через сколько лет хотят вступить в Союзное государство с Беларусью

Опубликовано: 22.02.2024 12:23 , Обновлено: 17.09.2024

Абхазия заинтересована вступить в Союзное государство Беларуси и России при сохранении своей независимости. Об этом ТАСС рассказал президент Абхазии Аслан Бжания. И высказал предположение о сроках.

Бжания описал Союзное государство как формат, где независимые страны договариваются о создании надгосударственных структур на взаимовыгодных условиях, сообщило российское госагентство ТАСС. По его словам, Абхазия к этому готова, однако необходимо «пройти определенный этап, подготовить нормативные акты». Он предположил, что что на все это может уйти примерно 5-10 лет.

[inf]Республика Абхазия – частично признанное государство в Закавказье, провозглашённое на международно признанной территории Грузии в ходе грузино-абхазского конфликта. Независимость республики признали пять государств: Венесуэла, Науру, Никарагуа, Россия и Сирия. В документах ООН Абхазия по-прежнему рассматривается как территория Грузии. Согласно законодательству Грузии регион оккупирован российскими Вооружёнными Силами.

Википедия.[/inf]

Новость Телеграф

Впервые идея вступления Абхазии в Союзное государство России и Беларуси была высказана в 2014 году тогдашним президентом Абхазии Александром Анквабом. Однако позиция абхазского лидера развития не получила. А в марте 2023 года нынешний президент Абхазии Аслан Бжания назвал разговоры о вхождении республики в Союзное государство преждевременными.

Ранее Телеграф писал, что в августе зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев написал для «АиФ» статью, в которой порассуждал о событиях в Грузии в 2008 году и о том, что может произойти в регионе в будущем. По его мнению, Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России, если Грузия пойдет на сближение с Западом и НАТО.

Медведев пригрозил Западу «очередным позорным фиаско». В Грузии?