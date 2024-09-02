Нацбанк Украины предложил "дерусифицировать" копейки

Опубликовано: 02.09.2024 17:18 , Обновлено: 02.09.2024

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный предложил "восстановить историческую справедливость" и заменить самую мелкую денежную единицу с "копейки" на "шаг" — так назывались деньги, которые ходили на территории страны в XVI–XVII веках. По его словам, это необходимо для дерусификации Украины.

По словам главы Нацбанка, подобные меры нужны для “восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций”. Он добавил, что название монеты “копейка” фактически является “символом московской оккупации”.

“Сегодня украинский народ возвращает себе всё, что было несправедливо у него украдено. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть своё, чисто украинское слово для обозначения разменных монет — это слово «шаг», — пояснил глава Национального банка.

Вместе с тем он предложил приравнять новый “шаг” к старой “копейке”. Планируется, что две монеты будут ходить одновременно, и в экстренном порядке менять одни на другие не придётся. При этом Пышный предложил производить замену постепенно, по мере износа старых монет. По словам руководства Нацбанка, такой подход позволит избежать дополнительных затрат.

[info_b]К слову, в последний раз шаги использовались в Украине более века назад: гривны существовавшей до 1920 года Украинской народной республики делились на 100 шагов. Правда, тогда шаги были не монетами, а марками — в обращении находились бумажные деньги номиналом 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. После распада СССР мелким монетам независимой Украины предлагалось вернуть название «шаг», однако в 1992 году было выбрано название «копейка».[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 января 2025 года нефтепровод «Дружба» заканчивает свою работу. По словам главы администрации президента Украины Михаила Подоляка, с этого времени без поставок российской нефти и газа останутся как минимум Словакия, Чехия и Венгрия. Что касается других стран, то Киев готов заниматься поставкой энергоресурсов, если будет «соответствующая логистика, запрос и контрактность».

У Зеленского назвали дату, когда Украина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС по “Дружбе”