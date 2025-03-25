Нацбанк Украины отказался от расчёта курса гривны к белорусскому рублю
С 31 марта 2025 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение прекратить расчёт официального курса гривны к белорусскому рублю, а также к ряду других валют. Это связано с обновлением подходов к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Ранее НБУ устанавливал курс ежедневно для одного списка валют и ежемесячно — для другого. Теперь останется только один список для ежедневного установления курса. Как пояснил регулятор, это связано с «ростом автоматизации расчётов», что делает ненужным использование двух списков.
Из списка валют, к которым курс не будет рассчитываться, исключены:
- белорусский рубль
- российский рубль
- бразильский реал
- армянский драм
- доминиканское песо
- иракский динар
- иранский риал
- ливийский динар
- марокканский дирхам
- новый тайванский доллар
- пакистанская рупия
- сом
- сомони
- туркменский новый манат
- узбекский сум
В сообщении НБУ приведён общий принцип формирования нового списка валют. В него вошли валюты стран, которые обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной в предыдущем году. Беларусь в число этих государств не вошла.
В документе НБУ сказано, что перечень валют, к которым рассчитывается курс, может быть пересмотрен раз в три года на основании данных по товарообороту, а также если будет изменён классификатор валют. Но возможно и внеочередное изменение списка.
25 марта официальный курс BYN в Украине составлял 15,13 гривны за один рубль.
К слову, ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали, стоит ли белорусам ожидать падения курса до уровня «три рубля за доллар».
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