Нацбанк Украины отказался от расчёта курса гривны к белорусскому рублю

Опубликовано: 25.03.2025 17:49 , Обновлено: 25.03.2025

С 31 марта 2025 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение прекратить расчёт официального курса гривны к белорусскому рублю, а также к ряду других валют. Это связано с обновлением подходов к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Ранее НБУ устанавливал курс ежедневно для одного списка валют и ежемесячно — для другого. Теперь останется только один список для ежедневного установления курса. Как пояснил регулятор, это связано с «ростом автоматизации расчётов», что делает ненужным использование двух списков.

Из списка валют, к которым курс не будет рассчитываться, исключены:

белорусский рубль

российский рубль

бразильский реал

армянский драм

доминиканское песо

иракский динар

иранский риал

ливийский динар

марокканский дирхам

новый тайванский доллар

пакистанская рупия

сом

сомони

туркменский новый манат

узбекский сум

В сообщении НБУ приведён общий принцип формирования нового списка валют. В него вошли валюты стран, которые обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной в предыдущем году. Беларусь в число этих государств не вошла.

В документе НБУ сказано, что перечень валют, к которым рассчитывается курс, может быть пересмотрен раз в три года на основании данных по товарообороту, а также если будет изменён классификатор валют. Но возможно и внеочередное изменение списка.

25 марта официальный курс BYN в Украине составлял 15,13 гривны за один рубль.

К слову, ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали, стоит ли белорусам ожидать падения курса до уровня «три рубля за доллар».

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