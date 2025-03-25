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Нацбанк Украины отказался от расчёта курса гривны к белорусскому рублю

Нацбанк Украины отказался от расчёта курса гривны к белорусскому рублю
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С 31 марта 2025 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение прекратить расчёт официального курса гривны к белорусскому рублю, а также к ряду других валют. Это связано с обновлением подходов к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Ранее НБУ устанавливал курс ежедневно для одного списка валют и ежемесячно — для другого. Теперь останется только один список для ежедневного установления курса. Как пояснил регулятор, это связано с «ростом автоматизации расчётов», что делает ненужным использование двух списков.

Из списка валют, к которым курс не будет рассчитываться, исключены:

  • белорусский рубль
  • российский рубль
  • бразильский реал
  • армянский драм
  • доминиканское песо
  • иракский динар
  • иранский риал
  • ливийский динар
  • марокканский дирхам
  • новый тайванский доллар
  • пакистанская рупия
  • сом
  • сомони
  • туркменский новый манат
  • узбекский сум

В сообщении НБУ приведён общий принцип формирования нового списка валют. В него вошли валюты стран, которые обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной в предыдущем году. Беларусь в число этих государств не вошла.

В документе НБУ сказано, что перечень валют, к которым рассчитывается курс, может быть пересмотрен раз в три года на основании данных по товарообороту, а также если будет изменён классификатор валют. Но возможно и внеочередное изменение списка.

25 марта официальный курс BYN в Украине составлял 15,13 гривны за один рубль.

К слову, ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали, стоит ли белорусам ожидать падения курса до уровня «три рубля за доллар».

Доллар и евро синхронно подорожали, российский рубль подешевел. Что будет с «американцем» дальше?

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