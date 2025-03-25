Доллар и евро синхронно подорожали, российский рубль подешевел. Что будет с «американцем» дальше?

Опубликовано: 25.03.2025 13:57 , Обновлено: 25.03.2025

На Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) 25 марта прошли очередные торги. По их итогам доллар США и евро подорожали, а российский рубль, напротив, снизился.

Курсы валют по итогам торгов БВФБ:

Доллар США : 3,1341 (+0,27 копейки; +0,09%)

: 3,1341 (+0,27 копейки; +0,09%) Евро : 3,3771 (+0,55 копейки; +0,16%)

: 3,3771 (+0,55 копейки; +0,16%) Российский рубль (за 100): 3,6524 (-0,34 копейки; −0,09%)

(за 100): 3,6524 (-0,34 копейки; −0,09%) Китайский юань (за 10): 4,2309 (+3,52 копейки; +0,84%)

Напомним, директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачёв связывал недавнее укрепление белорусского рубля с «умеренно оптимистическими ожиданиями» относительно геополитической ситуации.

Он прогнозировал на ближайшее время консолидацию курсов на текущем уровне или небольшое укрепление в случае ослабления санкций. При этом он отметил, что выход курса ниже 3 рублей за доллар США маловероятен.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода объяснил, каким образом авто из Китая по пути в Беларусь дорожает чуть ли не втрое.

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