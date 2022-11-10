На выборах в США победили два мертвых политика. Это как?

Опубликовано: 10.11.2022 11:42 , Обновлено: 10.11.2022

По результатам выборов в Конгречс США в двух штатах победили умершие люди. Это произошло в Пенсильвании и Теннеси.

В первом штате победил конгрессмен-демократ Тони Делюка, который умер в начале октября. А в Теннеси победила представительница Демократической партии Барбара Купер, умершая в конце октября.

«Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюка, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженность демократическим ценностям, переизбирая его посмертно», — заявили в отделении Демократической партии в Пенсильвани.

По данным Государственного департамента Пенсильвании, ДеЛука получил почти 86% голосов, баллотируясь против кандидата от партии зеленых Квини Ливингстон в 32-м округе Питтсбурга.

Из-за того, что политики умерли незадолго до самих выборов, плюс в США активно голосуют досрочно и по почте, из бюллетеней не успели убрать их имена.

Теперь в этих округах будут назначены повторные выборы, где уже будут бороться за места в парламенте живые политики. Наверное.

Ранее Телеграф сообщил, что Генеральный прокурор Нью-Йорка одержала убедительную победу над своим оппонентом-республиканцем Майклом Генри. В США главных прокуроров выбирают на выборах.

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