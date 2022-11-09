На выборах в США победила самый главный враг Трампа

Опубликовано: 09.11.2022 16:21 , Обновлено: 09.11.2022

Генеральный прокурор Нью-Йорка одержала убедительную победу над своим оппонентом-республиканцем Майклом Генри. В США главных прокуроров выбирают на выборах.

Репортаж MSNBC, объявляющий о ее победе, стал вирусным в Twitter, набрав более 180 000 просмотров. По данным New York Times, при подсчете 83% голосов Летиция Джеймс набрала 54,2% голосов против 45,8% у Майкла Генри.

Летиция Джеймс была ещё той занозой для бывшего президента США Дональда Трампа, который критиковал ее за судебные иски, предпринятые против него и его семьи.

21 сентября Летиция Джеймс объявила о гражданском иске на 250 миллионов долларов против Трампа, Trump Organization и его детей, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванки Трамп. В иске утверждается, что бывший президент завышал свой собственный капитал и обманывал кредиторов и других лиц ложными и вводящими в заблуждение финансовыми отчетами в течение 20 лет.

“Слишком долго могущественные, богатые люди в этой стране действовали так, как будто правила к ним не применимы. Дональд Трамп выделяется как один из самых вопиющих примеров такого неправомерного поведения”, - сказала Джеймс во время объявления о судебном процессе.

Трамп отрицает правонарушения и назвал чернокожую Летицию Джеймс “расисткой” в посте на своей социальной платформе Truth. Трамп также утверждал, что ее расследование политически мотивировано.

На прошлой неделе Трамп объявил, что подал иск в суд Флориды, обвиняя Джеймс в проведении предвзятого расследования в отношении Trump Organization.

На следующий день после появления иска, Трамп обратился к своей платформе социальных сетей Truth Social, чтобы защитить себя и напасть на Джеймс.

“Убытков нет, банки получили выплаты процентов в полном объеме и, после многих лет получения этих платежей и зарабатывания больших денег на такой квитанции, не говоря уже о комиссиях, кредиты были полностью погашены в установленный срок или раньше, текущие кредиты получают выплаты процентов в полном объеме,” - Трамп написал.