"На все это нужны деньги" - Власти Польши объявили о повышении расходов бюджета на $5 млрд. Где взяли?

Опубликовано: 09.06.2023 14:01 , Обновлено: 09.06.2023

В пятницу, 9 июня, в Варшаве прошло внеочередное заседание Совета министров, на котором была принята поправка к бюджету страны. Согласно ей, польские бюджетники и пенсионеры получат значительные доплаты. Ранее минимальную зарплату в этой стране установили 3,6 тыс злотых (870 долларов).

Расходы государственного бюджета увеличатся на 20,83 млрд злотых (5 млрд долларов). Что касается дефицита государственного бюджета, то он увеличился на 24 млрд злотых, уточнила министр финансов Польши Магдалена Жечковска. Таким образом, правительство соседней страны увеличило дефицит бюджета, чтобы выполнить предвыборные обещания правящей партии PiS.

“Мы провели польскую экономику через несколько мощных кризисов, таких как пандемия. Мы пересмотрели закон о бюджете, чтобы выполнить дополнительные обязательства, возникшие в течение этого года”, - начал свое выступление премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Далее глава правительства Польши рассказал про сложную ситуацию на мировых рынках. “Ситуация на рынках и представленные прогнозы понятны. Уровень экономического роста в Европе ниже, включая Польшу. Это отражено в законе о бюджете”, - подчеркнул он.

Премьер Польши также рассказал, что расходы на национальную оборону также повлияли на рост дефицита бюджета. “Последнее, самое важное направление связано с обороной. Крабы, росомахи, барсуки (названия боевой техники - Ред.) - на все это нужны деньги. Например, для Huta Stalowa Wola это 600 миллионов злотых”, — заявил Моравецкий.

Правительство Польши также пообещало произвести разовые выплаты в размере порядка 300 долларов учителям. А также пенсионерам.

В польской прессе уже пишут, что правящая партия решила потратить миллиарды злотых, чтобы “подкупить” избирателей накануне выборов осенью. По последним данным, хотя PiS все ещё лидирует в общественном мнении, оппозиция во главе с Дональдом Тускос сократила разрыв на 4%.

Ранее Телеграф сообщил, что в столице Польши Варшаве 4 июня прошла массовая акция протеста. Ее созвал бывший премьер страны Дональд Туск, но к нему присоединились и другие лидеры оппозиции.

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