Поляки вышли на самые массовые протесты со времен коммунистов

Опубликовано: 04.06.2023 18:43 , Обновлено: 04.06.2023

В столице Польши Варшаве 4 июня прошла массовая акция протеста. Ее созвал бывший премьер страны Дональд Туск, но к нему присоединились и другие лидеры оппозиции.

Собравшиеся участники прошли “Маршем свободы” по Варшаве, пройдя в том числе и перед Президентским дворцом, где среди прочего призвали к привлечению президента Анджея Дуды к Государственному трибуналу. “Вы будете сидеть”, - скандировали демонстранты перед дворцом. Среди прочих лозунгов также можно было услышать: «Свобода, равенство, демократия», “Свободная Польша”.

По оценкам портала Onet, явка на акцию протеста составила не менее 300 тысяч людей. Впрочем, не исключено, что явка могла быть и выше. По данным мэрии Варшавы, в демонстрации приняли участие полмиллиона человек. В то же время, некоторые СМИ сообщают со ссылкой на неофициальную информацию полиции столицы, что в акции протеста приняли участие около 150 тыс.

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Осенью в Польше пройдут выборы в парламент. И Дональд Туск, глава “Гражданской платформы” и бывший глава совета Европейского союза, приветствовал сторонников, заявив, что голос поляков невозможно заставить замолчать. “Демократия умирает в тишине, но сегодня вы подняли свой голос в защиту демократии, молчанию пришел конец, мы будем кричать”, - сказал он в своей речи в конце марша.

“Я хочу принести присягу перед вами. Мы идем на эти выборы, чтобы победить и исправить ошибки этих людей. Я обещаю вам победу, сведение счетов со злом, исправление несправедливости и примирение между поляками”, - пообещал Дональд Туск.

“Мы хотим свободную, законопослушную, безопасную, справедливую, чистую и зеленую Польшу, мы хотим самоуправляющуюся Польшу и мы хотим европейскую Польшу. Я готов пожертвовать своей жизнью, чтобы сделать Польшу такой же, как в этих пунктах”, - заявил он.

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“Если вы не хотите, чтобы в Польше каждый день нарушались гражданские права, то вы против ПиС (Право и справедливость - правящая партия - Ред. ). Если вы не хотите, чтобы польские женщины были унижены, чтобы польские женщины были лишены их основных прав, то вы против ПиС. Если вы против коррупции, воровства, высоких цен, то вы против ПиС. Если вы против лжи и цензуры, презрения и ненависти, изливающихся каждый день из т. н. СМИ, значит, вы против ПиС”, - заявил о дело оппозиции.

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Марш свободы наблюдают не только польские СМИ, но и иностранные журналисты. Они обратили внимание на огромные толпы людей, вышедших на улицу.

Польская оппозиция обвиняет ПиС в подрыве верховенства закона, превращении государственных СМИ в рупор правительства и поощрении гомофобии. Правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого отрицает подрыв каких-либо демократических норм и заявляет, что его цель - защитить традиционные христианские ценности от либерального давления со стороны Запада и сделать экономику более справедливой

“За гранью понимания”

Протест получился массовым в том числе и из-за законопроекта, предложенного правящей ПиС, который должен якобы расследовать и искоренить чрезмерное российское влияние в Польше.

Закон предусматривает создание Государственной комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша за период с 2007 по 2022 годы. Члены комиссии должны будут каким-то образом успеть проанализировать контакты польского правительства с Кремлем за последние 15 лет всего за три месяца. Как раз к выборам в парламент.

Оппозиция рассматривает этот закон как попытку правительства начать охоту на ведьм против политических оппонентов. Неожиданным поворотом стало то, что президент Анджей Дуда, союзник ПиС, заявил в пятницу, что предложит поправки к закону, которые также вызвали критику со стороны юристов, а также Соединенных Штатов и Европейской комиссии.

ЕК ЕС заявила, что предложенный ПиС закон может полностью запретить отдельным лицам занимать государственные должности без судебного решения. Естественно, в ПиС надеются, что лидер оппозиции Дональд Туск (возглавлял правительство в 2007–2014 годах) будет таким образом исключен из гонки за власть.

“Это за гранью понимания”, - сказал 48-летний Анджей Маевский из Слупцы на западе Польши, который приехал в Варшаву, чтобы присоединиться к воскресному маршу протеста.