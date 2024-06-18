На видео попало, как в российском Сочи 20-летнюю девушку унесло штормом — её ищут до сих пор

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Опубликовано: 18.06.2024 15:20 , Обновлено: 18.06.2024

Утром 16 июня на пляже "Ривьера" в российском Сочи 20-летнюю девушку унесло в море. Трагедия произошла во время прогулки двух молодых людей вдоль Чёрного моря.

На видео, опубликованном в Сети, видно, как пара спокойно прогуливается по берегу, когда буквально в метре от них бушует сильный шторм. В какой-то момент мощная волна накрыла молодых людей, и парень выпустил руку подруги. Девушку тут же стало уносить всё дальше от берега, пока она не скрылась из виду.

На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб, МЧС и полицию. Спасатели прочесали море у берега, однако девушку не нашли. Поисковые работы продолжаются уже третий день, передала газета “Аргументы и факты”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске такси на полном ходу въехало в кафе, снеся на своём пути входную дверь и стеклянную витрину с продукцией и едва не придавив сотрудника кафе за прилавком. Инцидент засняла камера видеонаблюдения, установленная внутри заведения.

На видео попало, как в Минске такси на полном ходу въехало в кафе