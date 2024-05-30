На видео попало, как в Минске такси на полном ходу въехало в кафе
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В Минске такси на полном ходу въехало в кафе, снеся на своём пути входную дверь и стеклянную витрину с продукцией и едва не придавив сотрудника кафе за прилавком. Инцидент засняла камера видеонаблюдения, установленная внутри заведения.
О сама происшествии стало известно после того, как кадры показали в эфире гостелеканала “Беларусь 1” - в отчётах столичной Госавтоинспекции за последние дни об этом инциденте не сообщалось.
Когда именно произошёл этот инцидент, ведущие телепрограммы также не уточнили. Не известно и о пострадавших, однако по видео видно, что после того, как авто остановилось, влетев прямо в помещение кафе, водитель абсолютно спокойно выходит из салона и с невозмутимым видом открывает двери пассажирам.