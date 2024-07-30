На видео попало, как в российском Нижнекамске смерч разбросал самолёты по аэропорту

🎥 Видео

Опубликовано: 30.07.2024 21:08 , Обновлено: 30.07.2024

В Сети появилось видео, как на аэропорт в российском Нижнекамске налетел смерч. Ураган был такой силы, что не устояли даже легкомоторные самолёты: на кадрах видно, как их буквально разворачивало и подбрасывало на взлётной полосе. Кроме того, от непогоды пострадали административные здания — у них сорвало обшивку и кровлю.

В результате стихии были повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Петербургского госуниверситета гражданской авиации, частный вертолёт и несколько машин перронной техники. Кроме того, пострадало два работника местного аэропорта — водитель и сотрудница инженерно-технического отдела. Правда, им повезло отделаться ушибами.

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Ранее Telegraf.news писал, что на глазах посетителей американского национального парка Йеллоустоун произошёл мощнейший гидротермальный взрыв. Туристы смогли снять на видео, как в воздух наподобие гейзера с огромной силой выбросило поток горячей воды и пара с камнями.

«Бежим-бежим-бежим!» — На глазах посетителей Йеллоустонского парка произошёл мощный гидротермальный взрыв