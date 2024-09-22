На видео попало, как 42-летний китаец сорвался с горы. Посмотрите, что его спасло

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Опубликовано: 22.09.2024 14:54 , Обновлено: 22.09.2024

В китайской провинции Аньхой 42-летний мужчина решил заняться хайкингом — одним из видов спортивного туризма. В какой-то момент Ян Мэн поскользнулся на крутом склоне, начал падать со скалы и... врезался в дерево. Случай счастливого спасения зафиксировала его экшн-камера.

На кадрах видно, что сперва мужчина медленно идёт по мокрому склону, а через секунду — стремительно летит вниз. Остановило удачливого китайца только дерево: Ян Мэн зацепился и остался жив. Позже он опубликует ролик в соцсетях, где соберёт около 280 тысяч просмотров.

“Я понял, что вообще не могу подняться и скольжу всё быстрее и быстрее, вот тогда меня осенило – должно быть, я падаю со скалы. Но мне повезло. Всего лишь небольшая царапина на левой руке и небольшой порез на бедре. В остальном со мной всё в порядке”, — рассказал Ян Мэн.

Он добавил, что инцидент заставил его задуматься о смысле жизни. Произошедшее не остановило мужчину, а только вызвало желание продолжать исследовать мир и “дорожить каждым днём”, передал американский телеканал CNN.

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