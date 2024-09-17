Блогер показал, как залез в берлогу к медведю и оказался "на грани жизни". Пользователи TikTok засомневались

🎥 Видео

Опубликовано: 17.09.2024 17:40 , Обновлено: 17.09.2024

Блогер Стефан Янкович поделился видео, в котором столкнулся нос к носу с медведем в его собственной берлоге. Ролик собрал уже почти 70 миллионов просмотров.

31-летний блогер из Сербии поделился в социальных сетях видео, на котором запечатлел свой опыт столкновения с медведем в его логове.

В видео Янкович решил исследовать берлогу животного, но оно внезапно вернулось. Медведь обнюхал испуганного молодого человека, но не причинил вреда и позволил уйти.

Ролик быстро стал вирусным, собрал миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев. Пользователи соцсети удивились удаче серба, но некоторые засомневались в реальности угрозы.

“Если это по-настоящему, то он большой счастливчик”, - написал один пользователь.

“Зачем было так рисковать? Это же смертельно опасно”, - добавил другой.

“Сколько стоила аренда медведя-актёра?” - не поверил кто-то.

“Он боится не по-настоящему! Этот медведь его приятель”, - предположил ещё один пользователь”

“Ради лайков - это безумие” - высказался ещё один пользователь.

Стоит отметить, что на страничке автора присутствуют и другие видео с участием медведей. На одном из них животное якобы штурмует палатку, на другом - карабкается на дерево, на котором спрятался молодой человек.

А ещё на одном блогер кормит медведя из рук и гладит сразу несколько животных. Судя по антуражу, действие происходит в вольере, и медведи вовсе не являются дикими и опасными.