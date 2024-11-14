"Хотел спать в моей кровати" - В Австралии сняли вторжение коалы в спальню

🎥 Видео

Опубликовано: 14.11.2024 13:18 , Обновлено: 14.11.2024

Пара из Австралии вернулась домой после полуночи и внезапно обнаружила в своей спальне неожиданного злоумышленника — коалу. Животное смогло проникнуть в дом, несмотря на присутствие собаки, и расположилось на кровати.

Жительница Южной Австралии Фран Диас Руфино поделилась в Facebook необычной историей. Пока они отсутствовали дома, в спальню их дома проникла коала. Девушка запечатлела происходящее на видео, и ролик быстро разошёлся по пабликам, собирая сотни тысяч просмотров.

Пока девушка звонила специалистам, её супруг пытался поймать животное одеждой.

«Он был таким послушным, что, кажется, хотел спать в моей кровати. Мой пес Арук проспал всё это время. Мы считаем, что он мог попасть в дом через собаку», — рассказала Фрэн в интервью ABC Radio Adelaide.

В конце концов коалу удалось выманить из дома, и она забралась на дерево во дворе пары.