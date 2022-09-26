"На улице вылавливают" - Бежавшие от мобилизации рассказали, что происходит в России

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.09.2022 17:29 , Обновлено: 26.09.2022

Улицы казахстанских городов заполнили растерянные молодые парни и мужчины. Они скрывают лица, не называют имен и не идут на контакт.

Но есть и такие, кто осторожно соглашается рассказать, что происходит в российских городах, [link href=“https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zdes-lyudi-ochen-dobryie-molodyie-rossiyane-zapolonili-478762/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] издание Tengrinews.

“В Новосибирске пока только на улице вылавливают, то есть идешь, просят документы, служил, не служил, вручают повестку. Перед тем как уехать, я передвигался по городу только на такси, жил на съемной квартире. Оттуда сразу на вокзал и сюда. Фактически бежал…”, - признался молодой россиягин по имени Александр.

https://twitter.com/avaza1972/status/1574402468536291328?s=20&t=lQrxr_HdJBMEAPsiTO246A

“Пограничники, конечно, расспрашивали, сказал, что еду к родственникам. Люди на границе понимают, со смешком смотрят, истинные причины знают. У меня знакомые уехали в первую волну, когда только пошли разговоры о мобилизации, а я все откладывал. Из Павлодара поеду в Астану, а оттуда - в дальнее зарубежье. Буду находиться там, сколько это будет возможно”, - рассказал парень.

Другой молодц человек из Иркутска признался, что хочет остаться в Казахстане и найти работу.

https://twitter.com/Miit_ka/status/1574397916604551168?s=20&t=lQrxr_HdJBMEAPsiTO246A

“За авиабилеты, конечно, пришлось переплатить, потому что в день отъезда найти их по адекватной цене просто не мог. К примеру, рейс до Бишкека стоил 154 тысячи рублей. В Казахстан намного дешевле. Я по профессии юрист, планирую ехать в Алматы. Понимаю, что найти работу по специальности не смогу. Но, думаю, найду что-то подходящее. Я неплохо разбираюсь в компьютерах, программировании. В чате с местными ребятами списался, обещали помочь с жильем, работой, надеюсь, не пропаду”, - рассказал Евгений.

А 26-летний Ярослав из России прямо говорит, что военкоматы не смотрят на медицинские противопоказания, и забрать всех.

“У меня друг весной пришел из армии, служил в разведвойсках, а на днях его опять забрали в военкомат. Второй друг отказался ехать со мной. Сказал, что лучше отслужит, чем сядет. У меня по здоровью была отсрочка, но сейчас на это никто не смотрит. Я решил не рисковать, поэтому уехал. Слышал, парней прямо с работы забирали, многих ребят увезли в военкомат с митинга протеста… Молодых пацанов тоже забирают. И нет гарантии, что их не отправят на войну…”, - рассказал он.

https://twitter.com/MaxZpUkraine/status/1574393307685392385?s=20&t=lQrxr_HdJBMEAPsiTO246A

А местные жители в Казахстане жалеют приехавших.

“У нас по городу видно мальчишек с рюкзаками налегке, ходят группами, мысль возникла завтра нажарить блинов и горячими покормить. Ходят потерянные в чужой стране, надо быть добрее, никто не знает, что с нами будет завтра, людьми быть сложнее всего в любые времена”, - написал один из пользователей интернета в Павлодаре.

Ранее Телеграф сообщил, что в российском городе Рязани на центральном автовокзале в воскресенье мужчина совершил самоподжог, чтобы не идти на войну в Украине. Об этом сообщает ТГ-канал Новости Рязани ya62.

А тем временем, в Интернете 26 сентября появились видео, где видно что российские военные на БТР двигаются вдоль многокилометровой колонны желающих сбежать из РФ из-за мобилизации. В погранвойсках России подтвердили, что отправили военную технику на КПП.

Россия пригнала БТР на границу с Грузией

Также стало известно, что ФСБ стала запрещать выезд в Казахстан россиянам, подлежащим частичной мобилизации в Курганской области, сообщил Росбалт.