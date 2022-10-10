«На самом деле, у них паника» — Ким объяснил, почему Россия начала массированный обстрел ракетами городов Украины

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.10.2022 12:01 , Обновлено: 10.10.2022

Глава Николаевской области Виталий Ким, объяснил массированные удары России по всей Украине «паникой». В свою очередь советник офиса президента Украины заявил, что это «месть» и попытка добиться лучших условий в переговорах.

«У них паника»

По словам Кима, российский войска «бьют по инфраструктуре, пытаются отключить свет, забрасывают, что идет наступление».

«[Ерунда] это полная. На самом деле, наступают наши там, где им надо. Поэтому у них [россиян] паника, наоборот, и события развиваются по всем направлениям», — сказал он.

Также Ким добавил, что «русские пытаются напугать» украинцев.

«Все хорошо, насколько это может быть хорошо на миллионный день войны. Поэтому не переживайте», — успокоил глава Николаевской области.

Кстати, во время массированного обстрела Киева, люди, спрятавшиеся в метро, поют песни:

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«Мелко мстит»

Ситуацию с массированными атаками прокомментировал и советник офиса президента Украины Алексей Арестович:

«Путин, как и следовало ожидать, мелко мстит за подрыв Крымского моста. Они бьют со стратегических бомбардировщиков, крылатыми ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Главная цель – поставить нас на колени, путем, как они говорят, «замораживания». Пусть украинцы замерзнут и тогда пойдут на уступки».

По мнению Арестовича, с точки зрения президента РФ Владимира Путина, все это делается, чтобы создать наиболее выгодные переговорные позиции. Но ему кажется, что все будет наоборот.

«Началась агония»

А по мнению главы Луганской области Сергея Гайдая, 10 октября у России «началась агония».

По его словам, день будет тяжелым. Он призвал подготовится к временным перебоям с водой и электричеством.

«Паники быть не должно, потому что этого и добивается кремлевский режим. Мы просто должны поддерживать сейчас один одного. Поверьте, это реально агония и в ближайшие время и весь мир сделает определенные выводы».

Как писал Телеграф, 10 октября украинские власти сообщили о трех волнах ракет, которые запустила Россия в основном по гражданским объектам в Украине. В то же время, появилась информация о четвертой волне. Собрали все известное и карту ударов:

Россия запустила четвертую волну ракет по гражданским объектам в Украине. Что уже разрушила?