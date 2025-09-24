На российских заправках ввели ограничения на продажу бензина

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Опубликовано: 24.09.2025 10:46 , Обновлено: 24.09.2025

Ситуация с нехваткой бензина в российских регионах продолжает усугубляться: в некоторых областях на АЗС пропал бензин самых ходовых марок, а кое-где стали вводить ограничения на объем отпускаемого топлива.

На нехватку топлива, а также на подскочившие цены на него россияне периодически стали жаловаться ещё с лета. Но если раньше речь шла преимущественно о дальних регионах России, таких как Сахалинская область, где перебои с топливом связывали со сложной логистикой поставок, то теперь с такими же проблемами начали сталкиваться даже жители столичного региона.

По информации российского издания “Известия”, которое сослалось на местных предпринимателей, ограничивать объёмы топлива уже начали в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, комментируя ситуацию изданию, заявил о “локальном дефиците топлива”, с которым, по его словам, столкнулись некоторые сети АЗС. Именно из-за этого, по словам специалиста, заправки “были вынуждены” ввести временные ограничения: где-то бензин продавали по 10–20 л на руки , где-то в свободной продаже остался только дизель.

“Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками”, - пояснил Баженов.

Проблему на днях признал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он заявил о “временных перебоях” с поставками бензина на местные АЗС, объяснив их нарушением в “цепочках поставок топлива в макрорегионе”. При этом губернатор пообещал жителям региона “нормализацию” ситуации “в ближайшие дни”.

Об ухудшении ситуации с топливом говорит не только расширение географии “временных перебоев”, но и тот факт, что проблема начала затрагивать не только небольшие независимые компании, но и крупных игроков российского топливного рынка. Так, по данным “Известий”, компания “Лукойл” запретила отпускать бензин в канистры на отдельных заправках в Москве и перестала обслуживать топливные карты на своих АЗС в Нижнем Новгороде.

Об отсутствии бензина популярных марок на заправках “Лукойл” в Белгороде заявляли в соцсетях и рядовые автомобилисты.

Российское издание “Эксперт” также сообщило о том, что Петербургская биржа в начале сентября ужесточила правила торгов бензином, а 23 сентября - и дизельным топливом. Эту меру объяснили необходимостью “стабилизации оптовых цен и охлаждения спроса со стороны потребителей”, а результатом стало то, что некоторым владельцам небольших АЗС пришлось просто закрыть свои заправки из-за высоких биржевых цен - бизнес резко превратился в убыточный.

[inf]По данным Петербургской биржи, цена бензина Аи-92 с 1 по 22 сентября в России выросла на 6% - до 73,6 тысяч рублей за тонну, установив очередной исторический рекорд. Стоимость летнего дизеля при этом выросла почти на 20% — до 72,2 тысяч за тонну.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что проблему дефицита топлива власти российских регионов признают, но вот в оценке её причин расходятся во мнении. Так, назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов на днях назвал две причины нехватки бензина в регионе: снижение объёмов производства автомобильного топлива российскими НПЗ и проблемы с логистикой.

В России начался дефицит бензина. На АЗС – очереди, цены уже подскочили на 5,7%. Чего ждать дальше?

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Матвеев назвал несколько факторов, которые поспособствовали росту цен на бензин и развитию топливного кризиса в целом. Первый из них - “спекулятивный”, второй - участившиеся атаки Вооружённых сил Украины на крупные нефтеперерабатывающие заводы.