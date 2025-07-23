На протест против закона о НАБУ вышли Кличко и 1000 киевлян. Что сказал Зеленский?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2025 07:57 , Обновлено: 23.07.2025

Около тысячи киевлян вышли на митинг против притеснения антикоррупционных органов, заявил депутат Верховной рады Железняк. Протестующие выступили против закона подписанного Зеленским о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). К протестующим присоединился мэр города Виталий Кличко.

В других городах Украины также собирались протестующие на небольшие митинги..

“Сегодняшнее решение Верховной рады по НАБУ и САП точно не приближает Украину к Европейскому Союзу. Похоже, авторы и исполнители таких «новшеств» уверовали в безнаказанность своего произвола. И все быстрее тянут Украину в авторитаризм”, - прокомментировал мэр Киева решение Зеленского и его соратников в Верховной Раде.

Несмотря на протесты, президент Украины Зеленский подписал закон об ограничении прав НАБУ и переподчинении его Генпрокуратуре. Сообщение об этом поздно вечером 22 июля появилось на странице законопроекта на сайте Рады.

“Очищаться от влияния вражеских спецслужб”

Принятие закона вызвало обеспокоенность среди стран-доноров из G7 и в Евросоюзе. НАБУ было создано по настоянию западных союзников Киева. Его целью было активизация борьбы с коррупцией в самых высших эшелонах власти.

На Западе считают, написало The Wall Street Journal, что атака на НАБУ, вероятно, была реакцией на расследование в отношении бывшего заместителя премьер-министра Алексея Чернышова.

В ответ глава СБУ Малюк встретился вечером с послами G7 для разъяснения позиции властей Украины. Он заявил, что спецслужба борется не с НАБУ, а с российскими агентами.

«Для нас нет исключений, мы будем и дальше искоренять вражеское влияние везде. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб», – заявил послам Малюк.

«Это просто возвращение к Конституции. САП и НАБУ не ликвидированы, они продолжают существовать и качественно работать. Мы с руководством НАБУ и детективами выполняем совместную работу. Думаю, они будут только в восторге, что генпрокурор подкинет какие-то свежие идеи, имея свой опыт. Он, в отличие от них, поддерживал обвинения Януковича, а они этого не делали», – сказал глава СБУ.

В свод очередь, Владимир Зеленский в своем вечернем обращении обвинил НАБУ в работе на Россию.

«Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого нужно полностью очиститься. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды «висят» годами. И нет объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им нужна», - заявил Зеленский.

Ранее Telegraf.news писал, что в понедельник, 21 июля, украинские спецслужбы провели десятки рейдов в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальном антикоррупционном прокуроре (САП), обвинив ее сотрудников в работе на российскую разведку.

В ходе рейдов украинские власти задержали одного сотрудника антикоррупционного бюро, заявив, что он действовал против Украины. В то же время, в заявлении НАБУ говорится, что оно в течение многих лет тесно сотрудничало со службами безопасности Украины по данному сотруднику, но так и не получило никаких доказательств его предательства.

Зеленский разгромил антикоррупционные органы в Украине. Они были условием сближения с Западом