Зеленский разгромил антикоррупционные органы в Украине. Они были условием сближения с Западом

Опубликовано: 22.07.2025 18:30 , Обновлено: 22.07.2025

В понедельник, 21 июля, украинские спецслужбы провели десятки рейдов в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальном антикоррупционном прокуроре (САП), обвинив ее сотрудников в работе на российскую разведку.

В ходе рейдов украинские власти задержали одного сотрудника антикоррупционного бюро, заявив, что он действовал против Украины. В то же время, в заявлении НАБУ говорится, что оно в течение многих лет тесно сотрудничало со службами безопасности Украины по данному сотруднику, но так и не получило никаких доказательств его предательства.

Оба антикоррупционных органа, созданные после 2014 года под патронажем США и ЕС, были условием сближения Украины с Западом, в том числе на пути вхождения в ЕС.

[inf] НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) было основано в 2015 году как независимый орган для расследования коррупционных преступлений среди высокопоставленных чиновников. Его формирование стало одним из условий международной поддержки Украины, особенно после “Революции Достоинства”. Однако с самого начала НАБУ столкнулось с сопротивлением политических элит и проблемами в координации с другими правоохранительными структурами.

САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) , созданная в том же году, должна была обеспечивать процессуальное руководство расследованиями НАБУ и поддерживать обвинения в судах. Несмотря на громкие дела, оба органа часто критиковали за недостаточную эффективность, а их взаимоотношения нередко сопровождались конфликтами. Реформы в этой сфере остаются одним из ключевых требований ЕС и МВФ. [/inf]

Уже во вторник, 22 июля, украинский парламент, контролируемый партией Зеленского “Слуги народа”, принял закон, который — в случае его подписания президентом - предоставит генеральному прокурору Украины, назначенному также Зеленским, право на контроль НАБУ и САП.

В свою очередь, директор антикоррупционного бюро Семен Кривонос и глава специальной прокуратуры Александр Клименко раскритиковали закон, предоставляющий генеральному прокурору контроль над ведомствами.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Кривонос заявил, что стремление “бороться с коррупцией на высоком уровне” было “уничтожено представителями парламента”. Он добавил: “Президент Украины все еще должен подписать этот закон, и мы просим его не подписывать”.

Однако Зеленский уже подписал закон 12414 о сокращении полномочий НАБУ и САП, заявили нардепы Верховной Рады Железняк и Гончаренко со ссылкой на неназванные источники. Хотя в карточке законопроекта на сайте Рады об этом пока не указано.

Перспективы вступления в ЕС под вопросом?

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прокомментировала действия властей Украины, заявив, что сокращение полномочий НАБУ может повлиять на перспективу вступления Украины в Евросоюз.

«Серьёзно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьёзным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути в ЕС. Верховенство закона остаётся в самом центре переговоров о вступлении в ЕС», - написал Кос в соцсети Х.

В свою очередь, спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье напомнил, что от борьбы с коррупцией зависит перспектива членства и финансирование Украины, уточнив, что пока вопрос отмены выделения средств не стоит.

Страны G7, представляющая самые богатые демократические страны мира, в понедельник вечером опубликовала заявление, в котором выразила “серьезную обеспокоенность” действиями украинских властей в отношении Набу и заявили, что “обсудят события с руководителями правительства”.

“Слуга народа” передумал?

Напомним, что Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, во многом благодаря обещанию искоренить системную коррупцию в стране. Однако за последние годы страну то и дело сотрясали скандалы, в которые были вовлечены самые близкие соратники президента Украины.

НАБУ до сих пор расследует возможные злоупотребления со стороны людей из администрации Зеленского, включая вице-премьера Алексея Чернышова, которому 23 июня были предъявлены обвинения в коррупции.

Критики же заговорили о его попытках и вовсе подорвать позиции некоторых из наиболее важных антикоррупционных организаций Украины.

Один из самых известных украинских борцов с коррупцией и частый критик Офиса Зеленского Виталий Шабунин на прошлой неделе был обвинен в судебном разбирательстве в уклонении от военной службы и мошенничестве. 11 июля вооруженная полиция провела обыск в доме Виталия Шабунина, соучредителя Украинского центра противодействия коррупции.

“Идет война — нам нужно единство, нам нужен правильный имидж, представленный внешнему миру”, - говорил Шабунин в недавнем интервью, добавив, что для страны также важно бороться с коррупцией.

Он обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он “делает первые, но уверенные шаги к коррумпированному авторитаризму”, включая поддержку законов, предлагающих амнистию обвиняемым в коррупции в оборонной промышленности.