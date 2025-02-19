На польском сайте нашли сбор денег на «покупку Гавайских островов». Сколько собрали?

Опубликовано: 19.02.2025 18:32 , Обновлено: 19.02.2025

В Сети, преимущественно русскоязычных СМИ, завирусилась новость, что в Польше некий Аркадиуш Вица (Arkadiusz Wica) открыл на краудфандинговой платформе zrzutka.pl сбор средств на «покупку Гавайских островов», вдохновившись заявлениями Дональда Трампа о желании приобрести Гренландию.

В первую очередь, нужно отметить, что такой сбор действительно существует, в чём убедился и журналист Telegraf.news. При этом инициатива носит явно шуточный характер: организатор предложил включить Гавайи в состав Польши на правах 17-го воеводства. Цель сбора — 1 миллион злотых (около 250 тысяч долларов), что, по мнению автора, должно хватить на покупку островов. «Польша уже когда-то простиралась от моря до моря — сейчас мы возвращаемся к этой традиции!» — заявил Вица в описании к сбору.

На странице сбора средств также перечислены шуточные предложения по «реполонизации» Гавайев: расставить на пляжах характерные для Польши заграждения от ветра, продавать «гавайскую колбасу» за злотые и назвать набережную в Гонолулу в честь польского певца Кшиштофа Кравчика.

В описании говорится: «Разве вы никогда не мечтали о тёплом море, белом песке и пальмах… в пределах Республики? Думали ли вы когда-нибудь, что у нас будет вечный майский уикенд без перелётов бюджетными авиалиниями?».

Стоит подчеркнуть, что, как отметил портал Interia.pl, аккаунт организатора сбора был создан всего неделю назад, а сам сбор средств абсолютно не пользуется популярностью. На момент подготовки новости был сделан всего один взнос на сумму 10 злотых.

Тем не менее ряд СМИ преподнесли эту новость как серьёзную инициативу, не упомянув о вышеизложенных фактах. Это вызвало критику со стороны польских медиа, назвавших такие публикации «абсурдными».

Следует отметить, что Дональд Трамп неоднократно выражал заинтересованность в покупке Гренландии, объяснив это её «стратегической важностью». Журналисты Telegraf.news об этом подробно рассказывали.

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