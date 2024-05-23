На похороны президента Ирана пришли миллионы людей

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Опубликовано: 23.05.2024 21:44 , Обновлено: 23.05.2024

В Мешхеде, иранском городе, на похороны разбившегося в результате катастрофы вертолета президента Ирана Раиси пришли, по заявлениям государственных СМИ, миллионы людей.

Тем временем, по данным AP, тысячи людей прошли маршем в Иране в последний день похорон президента Эбрахима Раиси.

[inf]63-летний Раиси погиб в воскресенье вместе с министром иностранных дел и еще шестью людьми, когда их вертолет разбился на горном северо-западе страны, когда они возвращались с церемонии открытия плотины на границе с Азербайджаном.[/inf]

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, объявивший пятидневный траур по погибшим в авиакатастрофе, возглавил в среду в Тегеране молебен о похоронах Раиси.

Многие из скорбящих в Мешхеде были одеты в черное и били себя в грудь и по голове в знак траура, что принято на шиитских церемониях. Грузовик провез гроб с телом покойного по улице, а скорбящие протягивали руки, чтобы прикоснуться к нему, и бросали на него шарфы и цветы для благословения

Почему президента Раиси называют в некоторых СМИ “тегеранским мясником”?

В 1988 году по приказу аятоллы Хамении было казнено 5000 человек. Покойный президент Раиси в то время был судьей. 95% казненных были членами группировки “Организация моджахедов-и-Халк” (МКО), в основном иранцами, которые присоединились к баасистской армии Саддама в ирано-иракской войне.

Остальные принадлежали к коммунистическим организациям, таким как Иранская партия Туде и Федаистская организация иранского народа (большинство), которые были связаны с Советским Союзом.

Ранее Telegraf.news сообщил, что временно занимать пост президента Ирана и исполнять его обязанности после смерти Ибрагима Раиси будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Об этом сообщили государственные СМИ Ирана. Гибель президента уже подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури, который опубликовал на своей официальной страничке в соцсети Х пост со словам из Корана, которую мусульмане произносят после известий о смерти близкого: “Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся”.

В Тегеране объявили, кто должен заменить погибшего президента Раиси