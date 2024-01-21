На пляжах Анталии в Турции за 4 дня нашли 5 мертвых тел. Что известно?

Опубликовано: 21.01.2024 12:05 , Обновлено: 21.01.2024

В турецкой провинции Анталия за четыре дня на пляжах обнаружили пять мертвых тел, некоторые разложились до неузнаваемости. Об этом сообщили местные СМИ. Что известно об инцидентах?

Так, 20 января появилась информация, что на пляжах в Манавгате и Кызылоте (в 76 км от города Анталья) нашли два неопознанных разлагающихся мужских тела.

“Трупы, лица которых были деформированные до неузнаваемости, были отправлены в морг судебно-медицинской экспертизы для опознания», — сообщило издание Yeni Mesaj.

Кроме того, известно, что в тот же день на пляже в районе Кадрие обнаружили тело девушки. В полиции заявили, что оно может принадлежать 18-летней местной жительнице, которая пропала 12 дней назад.

Еще ранее, 17 января, в Манавгате сотрудники отеля Amelia Beach обнаружили обезглавленный труп без правой руки.

Также известно, что на пляже района Конаклы нашли останки, предположительно, 10-летней девочки.

Официальных сообщений от полиции не было. Но некоторые граждане забили тревогу. Так, один из пользователей написал в Twitter, что “никто не воспринимает это всерьез”.

“Обнаружить 5 тел без конечностей за 4 дня - ненормальное событие. Это только то, что мы знаем…”, — выразил мнение он.

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