"Решение принято на самом верху" - Турция решила выселить белорусских эмигрантов - The Moscow Times

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 12.12.2023 13:51 , Обновлено: 12.12.2023

Власти Турции начали массово отказывать в виде на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси, причём это решение "принято на самом верху в Анкаре". Об этом, ссылаясь на региональную администрацию в турецкой провинции Мугла, сообщило российское издание The Moscow Times. По его информации, отказывают "практически всем, кто получил ВНЖ после февраля 2022 года".

По данным Управления по делам миграции Турции, среди иностранцев, которым в 2022 году одобрили заявку на ВНЖ, больше всего было именно выходцев из России - порядка 154 тыс. человек. Однако из-за массовых отказов россияне начали покидать Турцию: с начала года их число сократилось на 34% (всего выехало порядка 53 тыс. россиян), сообщило издание The Moscow Times.

По данным агентства Ekonomim, из Антальи, которая уже прослыла неофициальной столицей российских мигрантов, в период с июня по сентябрь выехало около 17 тыс. человек. The Moscow Times заявило, что отказы массово получают и белорусы, а вот украинцам ВНЖ продлевают без проблем.

Президент Торговой палаты Антальи Али Бахар в одном из интервью признал, что число иностранцев в этому году в регионе сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом.

По данным The Moscow Times, на сегодняшний день в Турции проживает около 100 тыс. россиян с действующими ВНЖ, но по мере истечения сроков документов, их число, как предположило издание “продолжит стремительно сокращаться”.

При этом, по мнению авторов статьи, массовые отказы в ВНЖ россиянам и белорусам “уже вызвали ощутимые изменения на рынке Турции”, в частности, на рынке недвижимости. Он, по словам журналистов, “практически остановился”, а за за первые три квартала 2023 года продажи недвижимости иностранцам упали на 29%.

Напомним, с июля этого года в Беларуси вступил в силу обновленный закон о гражданстве. Теперь белорусы обязаны уведомлять МВД о наличии у них иностранного вида на жительство и прочих документов, дающих право на льготы в другом государстве.

Белорусов обязали с 11 июля сообщать об иностранном ВНЖ. А если не предоставить?