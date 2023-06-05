«На некоторых направлениях переходим к наступательным действиям» — В Минобороны Украины заявили о ситуации на фронте и опубликовали карту

Опубликовано: 05.06.2023 19:01 , Обновлено: 05.06.2023

Анна Маляр, замминистра обороны Украины, сообщила 5 июня, что в рамках оборонительной операции на некоторых направлениях ВСУ перешли в наступление и разместила карту с Бахмутом.

[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически[/info_b]

Замминистра отметила, что оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. «Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», — написала Маляр в своем телеграм-канале.

Она почеркнула, что эпицентром боев остается Бахмутское направление и там у ВСУ есть успехи.

— Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции. На юге — враг в обороне. Продолжаются бои местного значения.

Новость Телеграф

По словам представительницы военного ведомства, Россия раскручивает информацию об украинском контрнаступлении для того, чтобы «отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении».

Также она опубликовала карту, на которой Бахмут обведен красным, возможно, намекая, что украинским военным удалось взять город в окружение.

Напомним, ранее Телеграф писал, что 5 июня Россия объявила, что Украина начала «крупномасштабное наступление». Украинская сторона ответила. Что происходит на фронте?

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