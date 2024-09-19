На Мадагаскаре обнаружили мини-хамелеона размером "чуть больше кончика указательного пальца"

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Опубликовано: 19.09.2024 17:00 , Обновлено: 19.09.2024

На Мадагаскаре учёные обнаружили новый вид крошечных хамелеонов, чьи размеры не превышают 33 миллиметров. Рептилии рода Brookesia находятся под угрозой исчезновения, а отыскать их — словно пытаться найти иголку в стоге сена. Тем не менее, исследователям это удалось. Живую находку назвали Brookesia nofy — в честь леса, в котором её нашли.

Обнаружить столь маленьких существ было нелегко. По словам одного из учёных, Марка Шерца, для этого потребовалось “много терпения и хороший глазомер”. Помимо этого, большую роль в поисках сыграли… простые туристы. Дело в том, что учёные впервые заметили этих хамелеонов на фотографиях пользователей соцсетей. Затем они сами отправились в лес, где и обнаружили рептилий среди густой листвы.

«Хотя у Brookesia nofy нет заметных или впечатляющих внешних особенностей, это ещё один пример большого разнообразия миниатюрных хамелеонов на Мадагаскаре, большинство из которых, по-видимому, ограничены достаточно маленькими ареалами обитания», — рассказал автор исследования Мигель Венс британскому научному журналу IFLScience.

[info_b] Род Brookesia известен своими удивительными листовыми хамелеонами, которых назвали так из-за окраски. Например, вид Brookesia perarmata впечатляет своим декоративным внешним видом, а Brookesia micra – крошечными размерами.

Длина нового вида – Brookesia nofy – составляет всего около 33 миллиметров, но и он – не самый маленький в мире. Это звание принадлежит виду Brookesia nana, который также известен своими непропорционально крупными половыми органами. [/info_b]

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