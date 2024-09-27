На США обрушился "катастрофически невыносимый" ураган "Хелен" — более миллиона домов остались без света

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Опубликовано: 27.09.2024 11:33 , Обновлено: 27.09.2024

В четверг на американский штат Флорида обрушился "катастрофически невыносимый" ураган "Хелен" 4-й категории, порывы которого достигали 225 км/ч. По данным международного информагентства Associated Press, более миллиона домов и предприятий остались без электричества, а ещё в четырёх штатах, кроме Флориды, — Вирджинии, Алабаме и Северной Каролине — ввели режим чрезвычайной ситуации.

Американские климатологи предупредили, что глобальное потепление увеличивает количество и силу мощных ураганов. Несмотря на то, что ни один из них напрямую не связан с изменением климата, появление всё более мощных штормов обусловлено тем, что океаны и моря планеты будто предупреждают нас об этом, передала британская газета The Guardian. Так, основная мощь “Хелен” накапливалась над Мексиканским заливом, где в последние годы наблюдались беспрецедентно высокие температуры, что и стало причиной столь разрушительной стихии.

















Ранее Telegraf.news писал, что недавно Центральная Европа пережила ряд сильнейших наводнений, вызванных циклоном “Борис”. В Будапеште вода подтопила здание венгерского парламента, а в Италии реки и вовсе вышли из берегов. Тысячи людей были эвакуированы, некоторых спасти не удалось. Нашим ближайшим соседям, полякам, тоже не повезло. Местные издания показали, во что превратились города и леса после того, как по ним прошёлся “Борис”, вызвав тем самым “небольшой апокалипсис”.

«Похоже на небольшой апокалипсис» — Поляки показали, во что превратились города и леса после наводнения