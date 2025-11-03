На эстонской границе заметили катер российских пограничников под флагом ЧВК «Вагнер»

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Опубликовано: 03.11.2025 09:18 , Обновлено: 03.11.2025

В воскресенье на реке Нарва, по которой проходит граница Эстонии и Ленинградской области России, был замечен катер российский погранслужбы, который шёл под флагом частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Фото и видео катера под флагом вагнеровцев опубликовало в своих соцсетях Министерство иностранных дел Эстонии.

""Вагнер” снова идёт на Москву или на этот раз начнёт с Санкт-Петербурга? Сложно сказать. С нашей стороны кажется, что они уже аннексировали российских пограничников. Кто знает…” - намекнули в эстонском ведомстве на “поход на Москву”, который бойцы ЧВК под руководством своего командира Евгения Пригожина совершили в июле 2023 года.

Глава эстонского МИДа Маргус Цахкна, в свою очередь, заявил, что это зрелище подтверждает наличие “трещин в железной системе” России, передал местный портал ERR.

“Мы также можем подтвердить, что все, чего бы русские ни пытались добиться на реке Нарва, будет происходить под нашим бдительным контролем”, — добавил руководитель внешнеполитического ведомства Эстонии.

В России инцидент пока никак не комментировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае прошлого года Министерство иностранных дел Эстонии обвинило российских пограничников в “провокационном инциденте”, который те совершили ночью на границе двух государств на реке Нарва. Тогда российские пограничники сняли световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы с Россией на реке Нарва. Как утверждает эстонская сторона, сделано это без предварительного предупреждения, в одностороннем порядке.

МИД Эстонии обвинил российских пограничников в «инциденте под покровом ночи». Что случилось?