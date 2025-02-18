Маск пообещал отправить на Марс роботов с собственным ИИ в 2026 году

Опубликовано: 18.02.2025 12:15 , Обновлено: 18.02.2025

Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск заявил о своём желании отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в ноябре 2026 года. Об этом американский миллиардер 17 февраля сообщил в собственной социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам Маска, организовать путешествие между Землей и Марсом можно раз в 26 месяцев (так называемое «окно», когда расстояние между планетами минимальное). В следующий раз такая возможность будет примерно в ноябре следующего года, сказал американский бизнесмен.

“Если все будет хорошо, то аэрокосмическая компания SpaceX отправит корабли Starship на Марс вместе с автономными роботами Optimus и искусственным интеллектом Grok”, - заявил Маск в соцсети Х.

Это заявление американский миллиардер сделал во время презентации, на которой компания xAI представила своего новейшего чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok 3, которого Маск описал как «самый умный ИИ на Земле».

На презентации также были продемонстрированы возможности Grok 3, включая расширенные рассуждения, преобразование текста в видео и механизмы самокоррекции.

[info_b]Grok — генеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI. Основанный на большой языковой модели (LLM). Изначально он был запущен в 2023 году по инициативе Илона Маска и получил известность за то, что обладает определённым «чувством юмора» и возможностью напрямую взаимодействовать с платформой X.

Обновлённый Grok 3.0 доступен пользователям платформы X с премиумной подпиской. Для предыдущих версий чат-бота также был разработан отдельный веб-сайт и мобильное приложение для iOS.[/info_b]

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Илон Маск заявлял, что его ИИ Grok 3 по своим возможностям “превосходит все известные выпущенные модели” и может составить конкуренцию популярному ChatGPT.

«Пугающе умный» — Маск пообещал, что его новый ИИ Grok 3 превзойдёт ChatGPT