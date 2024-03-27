На аукционе в США продали дверь из «Титаника». За сколько сотен тысяч долларов?

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Опубликовано: 27.03.2024 07:30 , Обновлено: 27.03.2024

На торгах американского аукционного дома Heritage Auctions продали несколько предметов из реквизита легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Дверь, на которой спаслась главная героиня в исполнении Кейт Уинслет, стала одним из самых дорогих лотов в истории.

Стартовая цена куска пробкового дерева началась с 40 тысяч долларов. В конце торгов судьбоносная дверь 1997 года улетела с молотка за колоссальные 718 750 долларов , говорится на официальном сайте аукциона. Кроме того, дверь “обогнала” по цене кнут Индианы Джонса из “Храма судьбы” (525 тысяч долларов) и топор Джека Николсона из “Сияния” (125 тысяч долларов).

Также на аукционе продали платье Розы, в котором снималась главная героиня Кейт Уинслет. За него неизвестный согласился отдать 125 тысяч долларов.

[info_b] Heritage Auctions — крупнейший аукционный дом изобразительного искусства и предметов коллекционирования, который был основан в Америке. Он имеет офисы в Нью-Йорке, Далласе, Беверли-Хиллз, Чикаго, Палм-Бич, Лондоне, Париже, Женеве, Амстердаме и Гонконге.[/info_b]

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