На аукционе в США продали дверь из «Титаника». За сколько сотен тысяч долларов?
На торгах американского аукционного дома Heritage Auctions продали несколько предметов из реквизита легендарного фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Дверь, на которой спаслась главная героиня в исполнении Кейт Уинслет, стала одним из самых дорогих лотов в истории.
Стартовая цена куска пробкового дерева началась с 40 тысяч долларов. В конце торгов судьбоносная дверь 1997 года улетела с молотка за колоссальные 718 750 долларов , говорится на официальном сайте аукциона. Кроме того, дверь “обогнала” по цене кнут Индианы Джонса из “Храма судьбы” (525 тысяч долларов) и топор Джека Николсона из “Сияния” (125 тысяч долларов).
Также на аукционе продали платье Розы, в котором снималась главная героиня Кейт Уинслет. За него неизвестный согласился отдать 125 тысяч долларов.
[info_b] Heritage Auctions — крупнейший аукционный дом изобразительного искусства и предметов коллекционирования, который был основан в Америке. Он имеет офисы в Нью-Йорке, Далласе, Беверли-Хиллз, Чикаго, Палм-Бич, Лондоне, Париже, Женеве, Амстердаме и Гонконге.[/info_b]
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