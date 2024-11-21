На аукционе в США продали банан за 6,2 млн долларов. Как такое возможно?

Опубликовано: 21.11.2024 16:01 , Обновлено: 21.11.2024

На одном из аукционов в Нью-Йорке за 6,2 миллиона долларов продали... банан, приклеенный скотчем к стене. Обладателем произведения концептуального искусства стал американский предприниматель в сфере криптовалют. К слову, лот назывался "Комедиант" и принадлежал руке итальянского художника Маурицио Каттелана.

Джастин Сан, купивший банан, заявил, что это “не просто произведение искусства”, а настоящий “культурный феномен”, который связывает “миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества”.

Он высказал надежду, что эта работа вдохновит его на новые размышления и станет “частью истории», передало международное информагентство Associated Press. Предприниматель добавил, что в ближайшие дни съест банан, «отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».

За что такие деньги?

В октябре этого года аукционный дом Sotheby’s сообщил, что выставит на продажу работу итальянского художника Маурицио Каттелана под названием “Комедиант” — одно из самых известных и провокационных произведений искусства (всего Каттелан создал три таких экземпляра, то есть три банана, приклеенных к стене). Предварительная стоимость лота составляла от 1 до 1,5 миллионов долларов.

К слову, работа вызвала широкое обсуждение среди искусствоведов и журналистов. Ещё больше внимания к инсталляции вызвал перформанс художника Дэвида Датуна, который сорвал банан со стены, очистил его и съел на глазах у посетителей выставки. Позднее, по информации Sotheby’s, восстановленный арт-объект съели ещё раз.

Мнения искусствоведов по поводу работы разделились. Одни посчитали её провокацией, а другие разглядели в ней отсылку к концептуальным работам художника Марселя Дюшана, который ставил под сомнение ценность искусства как такового. Сам художник в интервью Art Newspaper в 2021 году назвал банан «работой-комментарием» и «размышлением о том, что мы ценим».

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