На Аляске пропал без вести самолёт с 10 пассажирами на борту

Опубликовано: 07.02.2025 20:28 , Обновлено: 07.02.2025

После того, как в четверг на Аляску обрушилась буря, с радаров пропал небольшой частный самолёт с 10 пассажирами на борту. Спасательную операцию проводили в условиях нулевой видимости, поскольку поиск осложнил сильный ветер, снег и туман. Об этом сообщила британская газета The Independent.

Небольшое воздушное судно, принадлежащее компании Bering Air, пропало с радаров 7 февраля незадолго до 16:00 по местному времени на пути из Уналаклита в Ном на западном побережье Аляски. По данным издания, поисково-спасательные отряды работали всю ночь, чтобы найти пассажиров и пилота, однако столкнулись с сильной непогодой.

По словам директора по эксплуатации Bering Air Дэвида Олсона, менее чем через час связь с самолётом была потеряна; он перестал отвечать за 10 минут до запланированного прибытия в небольшой город Ном. По данным Береговой охраны США, самолёт находился примерно в 19 километрах от берега, пролетая над проливом Нортон, когда внезапно исчез.

«Спасатели будут искать их до тех пор, пока не найдут или пока кто-нибудь другой их не найдёт, — заявил начальник пожарной охраны Джек Адамс. Он выразил надежду, что экипаж находится на суше, поскольку море “было бы наихудшим сценарием”.

Как отмечает The Independent, исчезновение самолёта произошло на фоне того, что следователи по авиакатастрофам продолжают расследовать две смертельные аварии, произошедшие за последние 10 дней.

Напомним, в прошлую среду в Вашингтоне, округ Колумбия, в результате столкновения в воздухе самолёта American Airlines и военного вертолёта Black Hawk США погибли 67 человек, а двумя днями позже медицинский самолёт разбился на северо-востоке Филадельфии. Тогда погибло семь человек.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news писал, что в пятницу днём в бразильском Сан-Паулу на пассажирский автобус прямо посреди магистрали рухнул двухмоторный самолёт. На видео попало, как частный лайнер упал на проезжую часть, после чего вспыхнул пожар. По данным спасателей, два человека погибли, ещё двое тяжело ранены. Причина катастрофы устанавливается.

На видео попало, как в Бразилии на оживлённую автостраду рухнул самолёт