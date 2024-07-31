"Мы не хотим войны" - В Израиле ответили на угрозы Ирана отомстить за смерть лидера ХАМАСа

Опубликовано: 31.07.2024 14:26 , Обновлено: 31.07.2024

Министр обороны Израиля Йоав Галлант 31 июля во время посещения военной базы заявил, что Израиль готов к любым сценариям, а том числе и к войне с Ираном или диваном.

“Мы не хотим войны, но мы готовимся ко всем возможностям”, - уточнил министр.

Это не первое подобное заявление израильского высокопоставленного военного. В прошлом месяце Галлант сделал аналогичное заявление на фоне обострения отношений с “Хезболлой”, заявив, что Израиль не хочет войны в Ливане, но может отправить своего соседа “обратно в каменный век”.

В свою очередь, израильский аналитик Акива Эльдар заявил, что убийство Хании приведет лишь к еще большему кровопролитию на Ближнем Востоке. “Это порочный круг. У нас здесь три партнера, которые не стремятся к разрешению конфликта. Ни в Вашингтоне, ни где-либо еще нет ответственного человека, который был бы готов оказать давление на Израиль и заставить нас вернуться за стол переговоров”, - сказал Эльдар в интервью телеканалу “Аль-Джазира”.

[inf]После траурной церемонии в Тегеране тело лидера ХАМАС Исмаила Хании будет перевезено завтра в Доху, говорится в заявлении группировки, опубликованном в ее Telegram-канале. Он будет похоронен в столице Катара в пятницу.[/inf]

Кстати, генеральный секретарь палестинского движения “Исламский джихад” Зияд Нахале находился в момент убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании в том же здании, что и он, но на другом этаже. Нахале не был объектом нападения и не был убит, сообщили израильские СМИ.

Ранее власти Ирана заявили, что отомстят Израилю за ликвидацию лидера ХАМАСа Исмаила Хании. Израиль столкнется с “жестким и болезненным ответом” со стороны Ирана и его союзников, говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции Ирана в связи с ликвидацией Исмаила Хании.

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