"Мы ме-е-ерзнем" - Десятки населенных пунктов в Подмосковье остались без света и тепла

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Опубликовано: 09.01.2024 09:21 , Обновлено: 09.01.2024

В начале января в московский регион пришли аномальные тридцатиградусные морозы, с которыми далеко не все местные котельные и коммунальные службы. В результате тысячи жителей в десятках населённых пунктах подмосковного региона на этой неделе остались без отопления и света, причем ждать восстановления подачи тепла жителям некоторых районов приходится по несколько суток.

Не выдержав такой ситуации, жители некоторых населённых пунктов Подмосковья начали выходить на стихийные митинги и записывать коллективные видеообращения к местным властям с требованием решить проблему.

Так, своё обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву в интернет выложили жители подмосковного Селятино, где местная котельная также не справляется с нагрузками. Причем, как утверждают авторы обращения, на регулярные перебои с отоплением и горячим водоснабжением жители Селятино жалуются с 2017 года, но “их не слышат”.

“Этот отопительный сезон - просто ужас! Какая-то борьба за выживание”, - заявили местные жители в своём обращении.

По их словам, согреваться в отсутствие отопления людям приходится газовыми плитами, обогревателями и “всеми подручными средствами”, но температура в квартирах всё равно не поднимается выше 13-14 градусов.

“У нас дети, старики, помогите, пожалуйста. Мы - мёрзнем!”, - коллективно обратились люди к местной администрации.

По данным российских телеграм-каналов, с аналогичным обращением к губернатору столичного региона ранее обращались жители Подольска, но ждать помощи пришлось пять суток.

По данным телеграм-канала “Хмурое утро”, к 8 января Москва оказалась “в кольце подмерзающих городов-спутников”. На карте, опубликованной каналом, среди населённых пунктов, в которых наблюдаются перебои с отоплением и электроснабжением, значатся Солнечногорск, Подольск, Чехов, Наро-Фоминск, Лобня, Химки, Балашиха, Люберцы.

По данным телеграм-канала BRIEF, администрация Балашихи посетовала на “перебои и скачки электроэнергии”, которые и привели к остановке работы газовых котлов в котельных, из-за чего местные жители остались без тепла в 20-градусный мороз. Зафиксированы отключения тепла, по данным канала, и в элитной Рублевке, а несколько жилых комплексов и деревень в районе Ромашково накануне без света оставались не менее 8 часов.

Источники телеграм-канала сообщили, что “мощностей на всех не хватает” и в ближайшее время перед морозами “может пасть” ещё один подмосковный район - Одинцово.

Тем временем, ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Московской области. Там заявили, что уже проводят “проверку исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона”, и отчитались, что за нарушения прокуроры уже “внесли представления” в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, в ведомстве рассматривают вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

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