"Мы должны быть на каждой площади" - Один из лидеров оппозиции призвал грузин охватить протестами весь Тбилиси

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Опубликовано: 04.11.2024 20:36 , Обновлено: 04.11.2024

На митинге 4 ноября у здания грузинского парламента в Тбилиси один из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Мелиа призвал охватить протестами весь Тбилиси.

“Наш план в том, что акциями протеста должен быть охвачен весь город. Мы будем в Тбилиси везде и каждый день. Только стоять на Руставели недостаточно. Мы должны быть на каждой площади и на каждом мосту”, - заявил Мелиа.

Фото: NewsGeorgia

Проспект Руставели, где оппозиция организовала митинг, перекрыли, в правительственном квартале мобилизовали полицию, а во дворе парламента заметили спецназ, написал NewsGeorgia.

Фото: Ezz Gaber

Перед митингом прошло шествие во главе с лидерами оппозиции от Вокзальной площади до проспекта Руставели в грузинской столице.

Кстати, на митинге в Тбилиси заметили шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Ранее Telegraf.news писал, что на митинге в конце октября в Тбилиси представители партий, которые не признали победу “Грузинской мечты”, выдвинули несколько условий для разрешения политического кризиса.

По данным ЦИК Грузии, «Грузинская мечта» получила на выборах 53,93% голосов, а оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11,04%, «Единство – Национальное движение» – 10,17%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.

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