"Мы должны быть честными" - Зеленский снова прокомментировал падение ракеты в Польше

Опубликовано: 17.11.2022 12:34 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский сменил риторику после критики некоторых стран НАТО и теперь заявляет, что не уверен на 100%, что ракета, убившая двух поляков, была украинской.

В эфире Bloomberg Global Financial News президент Украины ответил на вопрос , по-прежнему ли он уверен в том, что это была российская ракета.

“Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО… Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши”, - рассказал Владимир Зеленский.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что американское издание The Financial Times сообщило, что заявления Владимира Зеленского, где он отрицает падение украинской ракеты в Польше, вызвали раздражение среди чиновников стран НАТО.

«Откровенно врут» — Офис Зеленский вызвал раздражение в странах НАТО