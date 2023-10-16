МВД России объявило в розыск Марка Фейгина

Опубликовано: 16.10.2023 11:18 , Обновлено: 16.10.2023

Экс-депутата Госдумы России, а ныне популярного блогера Марка Фейгина объявили в федеральный розыск в России. Информация об этом появилась в соответствующей базе Министерства внутренних дел России.

В карточке на розыск в базе данных МВД РФ указано, что Фейгина разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако, по какой именно, ведомство не конкретизирует, сообщил телеграм-канал “Вёрстка”.

Отметим, что ранее Марк Фейгин работал адвокатом в России. В частности, именно он защищал на суде участниц скандальной феминистской панк-рок-группы Pussy Riot по делу о “панк-молебне” в Храме Христа Спасителя в Москве. Он же был одним из адвокатов украинской военной летчицы Надежды Савченко, которую в России обвинили в пособничестве в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Луганской области летом 2014 года.

В 2018 году Фейгина в России лишили адвокатского статуса, а в апреле 2022 года - внесли в реестр «иноагентов». Экс-депутат несколько лет назад перебрался в Украину и начал там активно вести стримы на YouTube-канале.

Ранее Телеграф рассказывал, что летом этого года Фейгин разругался с бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем и перестал проводить совместные эфиры, которые долгое время имели большую популярность как в Украине, так и в России. Украинские СМИ со ссылкой на источники в медийных кругах сообщили, что конфликт между блогерами возник из-за монетизации их видео на платформе YouTube.

Фейгин поругался с Арестовичем из-за денег