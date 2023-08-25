Фейгин поругался с Арестовичем из-за денег

🎥 Видео

Опубликовано: 25.08.2023 12:49 , Обновлено: 25.08.2023

Экс-депутат Госдумы, а ныне блогер Марк Фейгин разругался с бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем и перестал проводить совместные эфиры, которые долгое время имели большую популярность как в Украине, так и в России. Украинские СМИ со ссылкой на источники в медийных кругах сообщили, что конфликт между блогерами возник из-за монетизации их видео на платформе YouTube.

Совместные трансляции, которые блогеры вели последние 17 месяцев (с момента начала активных боевых действий в Украине), набирали сотни тысяч просмотров, прекратились в августе этого года, без какого-либо предварительного объявления и дальнейших объяснений причин. Алексей Арестович спустя какое-то время на своей странице в Facebook весьма сдержано прокомментировал прекращение сотрудничества с Фейгиным, заявив, что теперь “каждый идет своей дорогой”.

В свою очередь Фейгин в вечернем эфире на своем youtube-канале 24 августа разразился весьма эмоциональной тирадой по поводу прекращения совместных эфиров с Арестовичем.

Эфиры с Арестовичем Фейгин назвал “уже отыгранной темой” и “перевернутой страницей”, а по поводу работы самого канала заявил, что он продолжит работу и далее.

“Это канал Марка Фейгина, на котором он будет устанавливать правила. Никто из гостей, как долго бы он ни находился здесь, не будет мне указывать, что и как мне делать. Никто не будет меня шантажировать своими эфирами”, - заявил блогер, сделав весьма нелицеприятную ремарку по поводу комментария Арестовича.

Фейгин также заявил, что, как бывший юрист, сохранял всю деловую переписку, поэтому рекомендовал недоброжелателям не клепать на него “наветы, фейки и так далее”.

“У меня все запротоколировано, от и до. Все до последнего слова”, - заявил Фейгин.

Между тем, украинское издание “Страна”, ссылаясь на источники в медийных кругах, сообщило, что конфликт между блогерами вспыхнул после того, как Фейгин обнаружил, что монетизация их совместных эфиров на его канале меньше, чем у Арестовича.

“Он кинул ему предъяву. Более того, после этой предъявы на канал Арестовича, где он также публиковал свои видео интервью с Фейгиным, начали бросать жалобы якобы за нарушение авторских прав. Арестович тоже кинул за это предъяву Фейгину. Они после этого поговорили и разрулили конфликт, но осадочек остался”, - цитирует “Страна” свой источник.