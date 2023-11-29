МВД РФ предложило обязать всех иностранцев подписать "соглашение о лояльности". Белорусов тоже коснется?

Опубликовано: 29.11.2023 08:21 , Обновлено: 29.11.2023

Министерство внутренних дел РФ предложило Госдуме законопроект, который обязует всех иностранцев, прибывающих в Россию подписывать специальный документ, в котором есть серьезные обязательства в политическом и культурном плане.

Речь идёт о так называемой “соглашении о лояльности”, которое запретит иностранным гражданам пропагандировать на территории РФ ЛГБТ и критиковать российские власти в целях «защиты национальных интересов РФ».

Нарушение иностранцем подписанного соглашения повлечет за собой отказ в продлении срока пребывания на территории РФ, а также выдаче разрешения на временное и постоянное проживание, сообщило агенство ТАСС.

В законопроекте указали такие виды деятельности для иностранцев, которые попали под запрет:

Дискредитировать внешнюю и внутреннюю политику, органы власти и должностных лиц РФ;

Отрицать традиционных семейных ценностей;

Искажать вклада советских солдат в победу во Второй мировой войне;

Пропагандировать ЛГБТ;

Побуждать к принятию, изменению или отмене законов;

Небрежно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ.

В случае принятия закона иностранцев обяжут в России подтверждать согласие следовать указанным запретам и правилам. В том числе, проявлять уважение к многообразию региональных и этнических культур России, к российским духовно-нравственным ценностям и не наносить ущерб государству.

Законопроект ещё не опубликован в открытом доступе, и пока неясно, будут ли сделаны какие-то исключения для белорусов. Хотя бы потому, что въезд в РФ для граждан нашей страны происходит без проверки на сухопутной границе. С другой стороны, белорусам, претендующим на постоянный вид на жительство в РФ, с госорганами этой страны столкнуться придется, а значит от них могут потребовать подписать “соглашение о лояльности”.

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